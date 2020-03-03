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В аэропортах, принимающих рейсы из Ирана, Южной Кореи и Италии, усилят контроль

Кроме того, вернувшиеся из стран, где были зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, смогут оформить больничный без посещения врача
Описание
© Андрей Самсонов/ТАСС

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Санитарно-карантинный контроль должен быть усилен в аэропортах России, принимающих рейсы из Ирана, Южной Кореи и Италии, следует из постановления главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой. Документ опубликован во вторник на портале правовой информации.

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"Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора, главным врачам федеральных бюджетных учреждений здравоохранения - центров гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации в дополнение к ранее принятым мерам:… усилить санитарно-карантинный контроль в аэропортах пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, принимающих рейсы из Исламской Республики Иран, Республики Корея, Итальянской Республики", - говорится в документе.

Получение больничного

Граждане, вернувшиеся из стран, где были зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, смогут оформить больничный без посещения врача в течение 14 дней с момента возвращения, следует из постановления.

"Обеспечить:… возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинской организации лицам, вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-пCoV), в пределах 14 календарных дней с момента их возвращения", - говорится в документе.

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ИранИталияРоссияПопова, Анна ЮрьевнаРаспространение коронавируса нового типа
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