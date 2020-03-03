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Распространение коронавируса нового типа

В Ватикане не комментируют информацию о прохождении Папой Римским теста на коронавирус

Ранее издание Il Messaggero сообщило о том, что понтифик прошел его

ВАТИКАН, 3 марта. /ТАСС/. Официальные представители Ватикана не комментируют информацию о прохождении Папой Римским анализа на коронавирус. Ни один из многочисленных журналистов, включая корреспондента ТАСС, не получил ответ на соответствующий запрос.

Информацию о якобы проведенном анализе понтифику, который в последние дни отменил ряд мероприятий из-за простуды, распространила во вторник газета Il Messaggero. Издание сообщило о предположительно пройденном тесте в со ссылкой на неназванные источники. Тем не менее на фоне недомогания Франциска, который простудился в прошлую среду (начало у католиков Великого поста) во время мероприятий на открытом воздухе, о чем подробно пишет Il Messaggero, в СМИ появилось множество спекуляций. Их укрепило то, что Франциск отказался отправиться с членами Римской курии под Рим на неделю духовных размышлений, в которых он традиционно участвует. Причем объявил об этом сам Франциск в ходе воскресной проповеди. Отменив групповые встречи, он все это время продолжал проводить частные аудиенции и рабочие контакты, что объективно исключает возможность его заражения.

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"Папе могли провести тест, но исключительно из мер предосторожности и следуя предписанному Министерством здравоохранения Италии протоколу", - сказал корреспонденту ТАСС источник в Ватикане. У Франциска - кашель, который предписывает проведение теста. Кроме того, 83-летний понтифик относится к группе риска при заболевании, вызываемом коронавирусом нового типа, отметил собеседник агентства. "Он просто очень устал", - добавил он.

Меры предосторожности в Ватикане

В социальных сетях в Италии появилось множество шуток, связанных с инцидентом, произошедшем 31 декабря, когда Франциск на площади Святого Петра отбивался от верующей с азиатскими чертами лица. Как потом выяснилось, женщина, которой понтифик ударил по рукам, была из Китая, где была зарегистрирована вспышка коронависуса.

Другие источники в Ватикане предполагают, что окружение Папы Римского специально сокращает его участие в массовых мероприятиях, чтобы избежать минимального риска заражения. Как указывает сайт Il Sismografo, на всех входах в город-государство введен более строгий контроль за входящими. Неофициально число посетителей сокращено. По данным сайта, от работы временно отстранены сотрудники Ватикана, которые идентифицированы как потенциально опасные с точки зрения заражения. На территории Ватикана проживает и 92-летний почетный папа Бенедикт XVI.

При этом не сообщается ни о каких ограничениях при посещении собора Святого Петра и Ватиканских музеев, хотя общий поток традиционно в этот период несколько меньше. Прибывающим на площадь Святого Петра на папские проповеди и коллективные аудиенции верующим предписано сохранять метровую дистанцию между собой.

Число инфицированных коронавирусом в Италии после выявления двух локальных вспышек на севере страны приближается к двум тысячам человек. 52 человека преимущественно преклонного возраста скончались. Растет число излечившихся.

Теги
Франциск (Папа Римский)ВатиканРаспространение коронавируса нового типа
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