РВИО объявило о начале приема фотографий солдат для оформления музея Ржевского мемориала

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество (РВИО) во вторник объявило о начале сбора фотографий и семейных историй фронтовиков, воевавших на Ржевско-Вяземском направлении в годы Великой Отечественной войны. Как сообщил журналистам начальник научного отдела РВИО Юрий Никифоров, они войдут в оформление филиала Музея Победы, который будет создан у подножия мемориала.

"Мы хотели, чтобы имена погибших были не просто взяты из какой-то базы, а чтобы за ними стояли конкретные истории людей, потому что невозможно рассказывать детям историю войны, просто показывая стрелочки на карте. Сейчас мы приглашаем граждан России поучаствовать в создании этого мемориала, наполнением его мультимедийным контентом за счет своих семейных архивов. Если у вас есть родственники или предки, которые воевали подо Ржевом, их истории, документы и фотографии можно присылать в электронном виде", - сказал он.

Фотографии и документы можно загружать на интернет-портал "подоржевом.рф" вплоть до 9 мая, причем, как отметил Никифоров, требований к формату фотографий нет. "Требований никаких нет, потому что мы понимаем, что у людей разные возможности и кто-то может прислать в хорошем разрешении, а кто-то может просто перефотографировать. Главное - не присылать нам оригиналы, а сохранить их в семье. На сайте есть специальная вкладка, которую легко найти", - отметил руководитель научного отдела РВИО.

"Я рассчитываю, что в рамках программы военно-патриотического воспитания, в рамках образовательных программ, многие люди захотят включить Ржевский мемориал в туристический, или лучше сказать, мемориальный маршрут, и когда они поедут по местам боевой славы, как говорили в советское время, это место станет важной точкой, где можно будет остановиться, куда можно зайти, посмотреть и поговорить, соответствующие зоны будут созданы", - добавил Никифоров.

Ржевский мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Красной армии возводят по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны на месте кровопролитных сражений подо Ржевом 1942-1943 годов. 25-метровая фигура воина будет стоять около трассы М-9. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и правительства Тверской области. Мемориал возводится без привлечения федеральных средств, на народные пожертвования. Создание Ржевского мемориала включено в правительственный план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, открытие запланировано на 9 мая 2020 года.