Более 1 тыс. волонтеров привлекут к организации празднования 800-летия Нижнего Новгорода

ТАСС, 3 марта. Власти Нижегородской области планируют привлечь более 1 тыс. волонтеров к организации празднования 800-летия Нижнего Новгорода в 2021 году. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"С сегодняшнего дня в регионе начинается формирование профессиональной базы волонтеров, которые станут незаменимыми помощниками при проведении юбилея Нижнего Новгорода. Всего планируется привлечь более 1 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Волонтером 800-летия Нижнего Новгорода может стать любой человек, которому исполнилось 16 лет, независимо от гражданства. Для этого необходимо подать заявку на сайте 800-летия города. Прием заявок продлится до марта 2021 года. Первый этап обучения начнется в марте 2020 года.

"800-летие Нижнего Новгорода станет ярким событием, которое оставит свой след в истории города. Сейчас есть уникальная возможность стать его частью, получить полезные навыки и принести пользу своей малой родине. Мы видели, как отлично работала волонтерская команда на чемпионате мира по футболу. Для многих такой опыт становится важным этапом жизненного пути", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Волонтеры будут работать по двум направлениям. Первое из них - событийное, оно включает встречу гостей города, управлениями зрительскими потоками на мероприятиях, координационную работу на площадках, информирование, навигацию, взаимодействие со СМИ. Второе направление - социальное, оно предполагает участие в проекте "800 добрых дел", который направлен на развитие благотворительности и добровольчества в регионе, отметили в пресс-службе.

Торжества, посвященные 800-летию Нижнего Новгорода, начнутся 12 июня 2021 года. Их кульминация придется на 19 августа. На основании архивных документах историки предполагают, что город был основан этот день в 1221 году.