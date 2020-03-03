Центр по примирению опроверг заявления Турции, ЕС и США о миллионах беженцев в Идлибе

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Заявления представителей Турции, ЕС и США о миллионах беженцев в зоне деэскалации Идлиб и критика этих стран в адрес руководства России и Сирии несостоятельны, заявил во вторник руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

"Многочисленные заявления и критика в адрес руководства Сирийской Арабской Республики и России со стороны представителей Турецкой Республики, европейских стран и США о якобы миллионных потоках беженцев и гуманитарном кризисе в результате обострения обстановки в зоне деэскалации Идлиб несостоятельны", - сказал Журавлев.

Слежка с помощью беспилотников

Олег Журавлев заявил, что группировка беспилотников, круглосуточные телефонные линии, анализ социальных сетей и контакты с жителями помогают российскому Центру по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) осуществлять мониторинг ситуации в республике.

"Для непрерывного контроля обстановки используется группировка БПЛА, круглосуточные горячие телефонные линии ЦПВС, анализ социальных сетей и интернет-ресурсов, а также обширные прямые контакты с местными жителями провинции офицеров Центра", - сказал Журавлев.

Как уточнил контр-адмирал, непрерывный круглосуточный мониторинг гуманитарной ситуации северо-западных районов Сирии осуществляется на протяжении последних нескольких лет.