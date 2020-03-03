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Госдума вводит электронное обжалование штрафов за нарушения, зафиксированные камерами

В пояснительных материалах отмечается, что невозможно полностью исключить вероятность технических ошибок фото- или видеокамер

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность электронного обжалования штрафов за правонарушения, выявленные при помощи фото- или видеокамер.

Инициатива была внесена группой депутатов во главе с зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Рафаэлем Марданшиным. Как отмечает автор в пояснительных материалах, "на современном этапе развития фиксирующих технических средств невозможно полностью исключить вероятность технических ошибок, вследствие которых могут быть вынесены необоснованные решения о привлечении к административной ответственности".

При этом в действующем законодательстве не закреплен специальный порядок обжалования постановлений, "в связи с чем необоснованно привлеченные к административной ответственности лица вынуждены нести значительные материальные и временные затраты для восстановления своих прав", констатирует Марданшин.

Кодекс об административных правонарушениях предлагается дополнить нормой, согласно которой жалоба на постановление о правонарушении может быть также подана в форме электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. При этом направление жалобы непосредственно в суд в электронной форме возможно при наличии технической возможности у суда принять ее в такой форме.

"Автомобилисты смогут дистанционно подавать жалобы на ошибочные штрафы через единый портал госуслуг. Это избавит граждан от необходимости лично обращаться в уполномоченные органы и сделает процедуру обращения более доступной, поскольку водителю иногда проще оплатить штраф, чем тратить свое время на заполнение бумаг в подразделении", - заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, "принятие законопроекта также позволит установить по всей стране единый порядок обжалования штрафных постановлений вне зависимости от того, кем оно вынесено - ГИБДД или специализированным учреждением".

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияМарданшин, Рафаэль Мирхатимович
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