20 вопросов президенту: Путин о гражданском обществе и иноагентах
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

СМИ: в Черновцах из-за подозрения на короновирус на карантин отправили 35 человек

Все они ранее контактировали с первым пострадавшим от нового коронавируса на Украине

КИЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Житель украинского города Черновцы, который стал первым пострадавшим от нового коронавируса на Украине, контактировал еще с 35 людьми, все они доставлены на карантин в медучереждения. Об этом во вторник пишет издание "Обозреватель".

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

Источники издания отметили, что все пациенты попали на карантин в разные места во избежание паники среди местного населения. Теперь люди, у которых подозревают новый вирус, проведут две недели под пристальным надзором медработников. При этом у жены пострадавшего, которую также госпитализировали, на данный момент никаких признаков коронавируса не выявлено.

И. о. директора государственного учреждения "Черновицкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" Наталья Гопко сообщила, что в области создана круглосуточная горячая линяя, куда могут обращаться все жители, в скором времени таких линий будет две. Гопко заверила, что к обнаружению случая коронавируса в Черновицкой области были готовы, и работа продолжается.

Она также рассказала, как осуществляются лабораторные исследования. "Сегодня около 10:00 мы получили официальное сообщение от Центра общественного здоровья Минздрава Украины о том, что получен положительный результат на этапе диагностики в Национальной вирусологической лаборатории. Дальше будут продолжаться исследования в референс-лаборатории Европейской ВОЗ, как этого требует процедура, на это будет потрачено несколько дней", - сказала Гопко, пообещав сообщить о результатах.

Теги
УкраинаРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Молния
Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News за нарушение законов РФ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС