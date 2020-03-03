СМИ: в Черновцах из-за подозрения на короновирус на карантин отправили 35 человек

КИЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Житель украинского города Черновцы, который стал первым пострадавшим от нового коронавируса на Украине, контактировал еще с 35 людьми, все они доставлены на карантин в медучереждения. Об этом во вторник пишет издание " Обозреватель ".

Источники издания отметили, что все пациенты попали на карантин в разные места во избежание паники среди местного населения. Теперь люди, у которых подозревают новый вирус, проведут две недели под пристальным надзором медработников. При этом у жены пострадавшего, которую также госпитализировали, на данный момент никаких признаков коронавируса не выявлено.

И. о. директора государственного учреждения "Черновицкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" Наталья Гопко сообщила, что в области создана круглосуточная горячая линяя, куда могут обращаться все жители, в скором времени таких линий будет две. Гопко заверила, что к обнаружению случая коронавируса в Черновицкой области были готовы, и работа продолжается.

Она также рассказала, как осуществляются лабораторные исследования. "Сегодня около 10:00 мы получили официальное сообщение от Центра общественного здоровья Минздрава Украины о том, что получен положительный результат на этапе диагностики в Национальной вирусологической лаборатории. Дальше будут продолжаться исследования в референс-лаборатории Европейской ВОЗ, как этого требует процедура, на это будет потрачено несколько дней", - сказала Гопко, пообещав сообщить о результатах.