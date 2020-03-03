Рошаль: распространение дезинформации о коронавирусе должно быть наказуемо

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Надо наказывать людей за организацию паники. Нет этого ничего (массового заражения коронавирусом в России - прим. ТАСС), спокойно надо жить и спокойно работать", - сказал он в среду журналистам на площадке форума управленцев "Лидеры России".

По словам Рошаля, данный вирус не намного страшнее гриппа, "от которого умирает еще больше людей в мире". Он также призвал не поддаваться панике и не бежать в аптеки запасаться лекарствами и медицинскими изделиями.