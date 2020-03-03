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Рошаль: распространение дезинформации о коронавирусе должно быть наказуемо

Леонид Рошаль заявил, что данный вирус не намного страшнее гриппа, от которого умирает еще больше людей в мире
Глава Национальной медицинской палаты, президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Глава Национальной медицинской палаты, президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Глава Национальной медицинской палаты, президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль предложил наказывать за распространение недостоверной информации относительно нового коронавируса.

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"Надо наказывать людей за организацию паники. Нет этого ничего (массового заражения коронавирусом в России - прим. ТАСС), спокойно надо жить и спокойно работать", - сказал он в среду журналистам на площадке форума управленцев "Лидеры России".

По словам Рошаля, данный вирус не намного страшнее гриппа, "от которого умирает еще больше людей в мире". Он также призвал не поддаваться панике и не бежать в аптеки запасаться лекарствами и медицинскими изделиями.

Теги
РоссияРошаль, Леонид Михайлович
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