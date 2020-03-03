Голикова: решения об изменении оплаты труда в сфере здравоохранения примут в апреле

ТУЛА, 3 марта. /ТАСС/. Все решения об изменении отраслевой оплаты труда в сфере здравоохранения будут приняты в апреле 2020 года и синхронизированы с запуском программы модернизации первичного звена здравоохранения, сообщила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.

"Сейчас правительство готовит предложения по отраслевой системе оплаты труда в здравоохранении. Мы надеемся, что в апреле все необходимые решения будут приняты и доложены президенту, а также синхронизированы с запуском программы модернизации первичного звена здравоохранения", - сказала она.

В августе 2019 года на совещании у президента Владимира Путина по теме первичного звена здравоохранения сообщалось, что дефицит врачей в этом звене составил 25 тыс. человек, а среднего медицинского персонала - 130 тыс. В четырех регионах оклад врачей составил менее 30% от средней зарплаты по региону и только в десяти регионах превысил 50%. Путин потребовал проанализировать всю организацию работы в первичном звене здравоохранения и принять дополнительные меры по его укреплению.

До 10 января 2020 года регионы должны были завершить подготовку карт модернизации объектов первичного звена здравоохранения, на базе которых после согласования они должны будут представить уже соответствующие программы. Запуск программ модернизации объектов первичного звена здравоохранения в регионах планируется с 1 июля.