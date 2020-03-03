Глава комитета Думы отметил роль СМИ в укреплении межнациональных отношений

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев отметил заслуги ряда СМИ, в том числе информационного агентства ТАСС, в укреплении межнациональных отношений в России.

"Согласно опросам общественного мнения, почти 80% граждан страны считают отношения между людьми разных национальностей доброжелательными. В этом большая заслуга средств массовой информации", - сказал парламентарий, выступая на пленарном заседании нижней палаты во вторник.

Председатель комитета обратил внимание на то, что в федеральных и региональных СМИ все чаще создаются рубрики и передачи, посвященные традициям и культуре народов РФ. "Пример в этом показывают телеканалы "Культура", "ОТР", "Мир", информационные агентства ТАСС и "Россия сегодня", - перечислил Газзаев.

Депутат напомнил о ежегодном конкурсе "СМИротворец" на лучшее освещение вопросов межнациональных отношений. Корреспонденты ТАСС неоднократно становились его лауреатами.

Газзаев также предложил в год 75-летия Победы особо отметить работы журналистов, освещающих тему подвига многонационального народа СССР. "Важно на близком и понятном для молодежи языке рассказать о святом подвиге наших предков. Мастерство журналистов может помочь этому как никогда", - заключил он.

Под эгидой агентства ТАСС в 2015 году был запущен портал "Это Кавказ". Ресурс рассчитан на широкую общероссийскую аудиторию и призван восполнить дефицит информации о жизни и развитии северокавказских регионов страны в федеральном медиаполе.