В Великом Новгороде юных моряков будут обучать на тренажере с дополненной реальностью

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 марта. /ТАСС/. В Великом Новгороде откроется ресурсный центр с навигационным тренажером, где будут разрабатывать методические материалы для подготовки юных моряков. Об этом ТАСС сообщила во вторник администратор проекта в новгородском Морском центре Алевтина Филиппова.

"Планируемая дата - 30 апреля, когда мы открываем ресурсный центр, полностью оборудованный в рамках проекта ["Россия - страна мореходов XXI века"]. В ресурсном центре будет в первую очередь размещаться навигационный тренажер, плюсом ко всему - специализированный класс. Это все направлено на профориентационные занятия для привлечения ребят к морской отрасли. Плюс ресурсный центр у нас будет заниматься тем, что в нем будут готовить различные методические материалы и тиражировать их на всю Россию", - рассказала собеседник агентства.

"Россия - страна мореходов XXI века" - пилотный проект в рамках дорожной карты "Кружковое движение" Национальной технологической инициативы, который подразумевает подготовку кадров морской отрасли. На реализацию проекта новгородский Морской центр из федерального бюджета получит более 200 млн рублей", - сказала Филиппова.

Методические материалы будут разрабатывать и дополнять на основе данных, получаемых во время занятий юных моряков на современном навигационном тренажере. Тренажер будет моделировать для учащихся различные ситуации, с которыми они могут столкнуться, управляя реальным судном. В обучении используется технология дополненной реальности, пояснила она.

Стоимость тренажера составляет более 60 млн рублей, сообщали ранее в новгородском Морском центре. "Договоры уже заключены на поставку [тренажера], как только закончится ремонт ресурсного центра - сейчас он идет - будет монтаж этого оборудования, пусконаладочные работы", - добавила Филиппова.

В декабре 2019 года в Великом Новгороде на платформе Морского центра начались дистанционные занятия для учеников клубов юных моряков из нескольких регионов России.

"В рамках пилотного проекта "Россия - страна мореходов XXI века" дистанционное обучение сейчас проходят 135 человек из клубов юных моряков Санкт-Петербурга, Ярославля, Костромы, Тамбова, Петрозаводска", - сообщил ТАСС представитель пресс-службы правительства Новгородской области. Собеседник агентства уточнил, что второй набор учеников на этап дистанционного обучения запланирован на октябрь 2020 года.

Планируется, что дистанционное и практическое обучение на тренажере пройдут более 7 тысяч детей из разных регионов России.

Новгородский Морской центр работает в Новгородской области с 1967 года. За эти годы в нем обучилось порядка 20 тыс. человек. У центра есть учебные аудитории, ремонтные мастерские, собственный причал и четыре учебных судна.