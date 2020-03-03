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Совершивший экстренную посадку в Перми самолет вылетел в Москву

Борт вынужден был сесть в ближайшем аэропорту из-за сообщения о бомбе

ПЕРМЬ, 3 марта. /ТАСС/. Самолет Airbus A320 авиакомпании S7, выполнявший во вторник рейс из Новосибирска в Москву и экстренно приземлившийся в Перми из-за сообщения о бомбе на борту, вылетел в аэропорт назначения. Об этом журналистам сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края в своем официальном Telegram-канале.

"Самолет Airbus A320 а/к S7, выполняющий рейс Новосибирск - Москва, по завершении досмотровых мероприятий вылетел с пассажирами из Перми", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе авиакомпании ТАСС сообщили, что во время выполнения рейса на почту контактного центра S7 Airlines поступило анонимное сообщение о том, что борт заминирован. Информацию передали экипажу, командир принял решение посадить самолет в Перми.

По данным пресс-службы пермского аэропорта, лайнер подал сигнал бедствия над Удмуртией и начал экстренное снижение. На борту находились 114 пассажиров и шесть членов экипажа. Их эвакуировали в здание пермского аэропорта, самолет и пассажиров проверили экстренные службы. "По факту происшествия службы безопасности провели необходимые оперативные мероприятия, лайнер и багаж пассажиров досмотрены. Результаты проверки будут озвучены позже", - сообщает пресс-служба.

По информации пресс-секретаря пермского аэропорта Евгения Кузнецова, угроз самолету и пассажирам не обнаружено, самолет следует в аэропорт Домодедово.

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РоссияПермский край
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