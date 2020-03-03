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75-летие Победы

Минобороны собрало для галереи "Дорога памяти" 7 млн фотографий участников войны

Галерею разместят около главного храма ВС России в парке "Патриот"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Фотографии 7 млн участников Великой Отечественной войны собраны для галереи "Дорога памяти", которая разместится около главного храма ВС России в парке "Патриот". Об этом сообщила во вторник журналистам заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова во время посещения филиала Пансиона воспитанниц Минобороны России в Санкт-Петербурге.

"У нас на сегодняшний день 7 млн фотографий, 26 млн информаций об участниках Великой Отечественной войны. 9 мая не прекратится направление информации, будем работать с ней дальше и сейчас призываем всех принять активное участие в наполнении нашего информационного ресурса", - сказала Шевцова.

По ее словам, Минобороны планирует собрать информацию примерно о 33 млн человек. При этом Шевцова отметила, что важный вклад в сбор информации должны сделать потомки участников войны, поделившись фотографиями из семейных архивов. "По тем, кто был в действующей армии, в нашем подольском архиве (Центральный архив Министерства обороны в Подольске Московской области - прим. ТАСС) фотографии есть. Но призывались гражданские на фронт, и не все их фотографии сохранились", - пояснила замминистра.

Филиал Центрального музея Вооруженных сил РФ с историко-мемориальным комплексом "Дорога памяти" будет открыт в мае вместе главным храмом ВС РФ. Этот уникальный проект увековечит подвиг участников Великой Отечественной войны.

Теги
Россия75-летие Победы
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