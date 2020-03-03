Бьюти-блогера Андрея Петрова оштрафовали за проживание в Москве без регистрации

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Столичные полицейские назначили административный штраф за проживание в Москве без регистрации видеоблогеру-миллионнику Андрею Петрову, который подрался с главным редактором "Учительской газеты" Арсланом Хасавовым из-за громкой музыки. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, хозяйка квартиры, где жил блогер, также оштрафована и расторгла с Петровым договор аренды жилья.

"Петров признан виновным по статье 19.15.1. КоАП РФ и оштрафован. Кроме того, к административному штрафу привлечена хозяйка квартиры, которая уже расторгла с блогером договор и извинилась перед соседями за его поведение и поведение его друзей", - сказал собеседник агентства, не уточнив сумму штрафа.

Кроме того, по словам источника, в данный момент решается вопрос об избрании в отношении блогера меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в связи с тем, что проверка по факту инцидента еще не завершена, а Петров на месяц планирует покинуть Россию.

Нарушение статьи 19.15.1. КоАП РФ ("Проживание гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации") влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, а на нанимателей, собственников жилого помещения - от 5 тыс. до 7 тыс. рублей.

Конфликт произошел на Новодмитровской улице, где между Петровым, его друзьями и Хасавовым произошла ссора. Блогер утверждает, что сосед избил его и его друга, так как ему мешала громкая музыка, звучавшая из квартиры Петрова. Хасавов данный инцидент ранее подтвердил, но сообщил ТАСС, что Петров с друзьями напали на него. Он рассказал, что ранее к блогеру уже приходил другой сосед, так как из-за его громкой музыки проснулся ребенок, но Петров распылил ему газ в лицо.