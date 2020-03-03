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Суд вернул опеку над шестью детьми родителям, переехавшим из Вологодской области в Карелию

Семье помогут оформить документы для получения статуса многодетной, после этого она сможет претендовать на соцподдержку

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 марта. /ТАСС/. Костомукшский городской суд снял ограничение в родительских правах с матери и отца шестерых детей, переехавших осенью 2019 года из Вологодской области в Карелию. Об этом ТАСС сообщил во вторник уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев.

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Родителей шести несовершеннолетних из Вологодской области по решению Белозерского районного суда летом прошлого года ограничили в родительских правах сроком на полгода из-за антисанитарных условий проживания и асоциального образа жизни. Решение вынесли заочно, поскольку мать и отец не явились в суд, а переехали из области в один из поселков на севере Карелии, где местные власти выдали им муниципальное жилье.

"В этой истории поставлена точка. Костомукшский городской суд в Калевале снял ограничение в родительских правах", - сказал собеседник агентства.

Сейчас семье помогут оформить документы для получения статуса многодетной, после чего они смогут претендовать на социальную поддержку. "Отец сейчас работает, сегодня они вместе со старшими детьми приехали в суд. Мы будем сопровождать семью центром социальной работы", - добавил омбудсмен.

В 2019 году у органов опеки Вологодской области были претензии к многодетной семье, в том числе связанные с тем, что семья жила своим хозяйством и на социальные пособия. По информации уполномоченного по правам ребенка Вологодской области Ольги Смирновой, взрослые в семье не работали, дети носили одежду не по сезону и не по размеру, а в доме, купленном в Белозерском районе на средства материнского капитала, не было места для учебы. Сейчас семья живет в одном из поселков на севере Карелии. В предоставленном местными властями доме, по словам регионального омбудсмена, был сделан ремонт, и сейчас условия для жизни в нем благополучные.

Теги
РоссияВологодская областьКарелия
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