Twitter обжаловал штраф за отказ предоставить данные о российских пользователях

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Компания Twitter Inc. обжаловала решение суда Москвы о штрафе на 4 млн рублей за нарушение российского законодательства в области персональных данных. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского районного суда, куда поступила жалоба.

"Представитель Twitter обжаловал решение оштрафовать компанию на 4 млн рублей. Жалоба поступила в Таганский районный суд и будет рассмотрена 16 марта", - сказали в суде.

Мировой участок Таганского района ранее постановил признать Twitter виновным по ч. 8 ст. 13.11 Кодекса об административных правонарушениях ("Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных") и назначить штраф в размере 4 млн рублей. Аналогичное решение было принято в отношении Facebook.

Дело в отношении Twitter было возбуждено по инициативе Роскомнадзора из-за отказа предоставить данные о российских пользователях. Как следует из поправок в российский закон "О персональных данных", которые вступили в силу 1 сентября 2015 года, информация о российских пользователях соцсетей должна храниться в России. Из-за несоблюдения этого требования в 2016 году на территории России была заблокирована социальная сеть профессиональных контактов LinkedIn.