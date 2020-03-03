Вологодским ветеранам выплатят по 75 тыс. рублей на ремонт жилья

ВОЛОГДА, 3 марта. /ТАСС/. Правительство Вологодской области приняло постановление о порядке единовременной выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Им выплатят из областного бюджета по 75 тыс. рублей на ремонт жилья, заявления от ветеранов примут на дому, сообщил во вторник первый заместитель губернатора, председатель правительства Вологодской области Антон Кольцов.

"В год 75-й Великой Победы губернатор области Олег Кувшинников принял решение о единовременной денежной выплате - 75 тыс. рублей - из областного бюджета участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Данные средства будут направлены на улучшение жилищных условий, получатели могут направить средства на замену газового оборудования, электрического, на ремонт помещений, на любые иные мероприятия по улучшению жилищных условий. Заявления будет принимать Центр социальных выплат, при этом всю необходимую помощь по подготовке заявлений окажут социальные работники непосредственно на дому", - привела слова Кольцова пресс-служба областного правительства.

По словам заместителя губернатора, механизм выплаты может быть любой - через почтовые отделения или на банковский счет. "Все выплаты гарантированно будут предоставлены до 30 апреля", - сказал Кольцов.

Региональная выплата станет дополнением к федеральным - 75 тыс. рублей ветеранам и 50 тыс. рублей труженикам тыла к юбилею Победы. В Вологодской области сегодня проживает более 370 участников и инвалидов Великой Отечественной войны.