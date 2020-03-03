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Распространение коронавируса нового типа

Власти Хайнаня не ослабят меры санитарного контроля в отношении прибывающих в провинцию

По данным ресурса "Наньхайван", за последние 12 дней на Хайнане не было выявлено новых случаев инфицирования коронавирусом

ХАЙКОУ /Китай/, 3 марта. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань намерены продолжить осуществлять меры санитарного контроля в отношении лиц, прибывающих как из других районов Китая, так и из-за границы, несмотря на значительное улучшение эпидемиологической ситуации на острове. Об этом сообщает информационный ресурс "Наньхайван".

В материале отмечается, что за последние 12 дней на Хайнане не было выявлено новых случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Однако по-прежнему существует риск повторной вспышки эпидемии, учитывая возобновление производства и неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в ряде стран. При ослаблении усилий по борьбе с инфекцией, пишет ресурс, возможна новая вспышка, вызванная ситуацией за рубежом.

В этой связи власти Хайнаня решили проверять наличие симптомов в соответствии с установленными правилами у всех, кто прибыл в провинцию с 27 февраля из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, где был выявлен новый коронавирус. При обнаружении симптомов прибывших будут направлять в клиники для обследования, а остальные должны будут пройти карантин в течение 14 дней.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в более чем 70 странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 47,2 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших приближается к 9 тыс., более 120 человек умерли.

Теги
КитайХайнаньРаспространение коронавируса нового типа
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