Магнолии в Сочи зацвели на две недели раньше срока из-за теплой погоды

СОЧИ, 3 марта. /ТАСС/. Теплая зима сказалась на календаре цветения магнолий в Сочинском парке "Южные культуры". Первые бутоны появились на декоративных деревьях на две недели раньше срока, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Кавказского государственного природного биосферного заповедника.

"Теплая зима сказалась на многих растениях. В парке "Южные культуры" - на декоративных растениях - магнолиях. Магнолия Кобус традиционно раньше начинает цвести, это дерево более мощное, высокое. Первые бутоны начали распускаться в середине февраля, на пару недель раньше срока. Если погода будет по-прежнему теплой, то недели через полторы начнется красивое, пышное цветение магнолии Суланжа", - сказали в пресс-службе, добавив, что традиционное цветение первых магнолий в парке "Южные культуры" происходит в середине марта.

В этом году аномально рано стали цвести и первоцветы - морозники, цикламены, подснежники. На территории Кубани - в конце декабря - начале января, а на территории горной Адыгеи отдыхающие находили цикламены в состоянии бутонов даже в декабре, что не свойственно для этого региона в это время года. Позже начались снегопады и их цветение прекратилось. В парке 23 вида магнолий, которые по очередности будут цвести до начала сентября, добавили в пресс-службе.

Парк "Южные культуры" основал генерал Даниил Драчевский на землях своего имения "Случайное" в 1910-1911 годах на площади 11 га. С 1920 года он входил в состав совхоза "Случайное", в 1929 году совхоз и парк получили название "Южные культуры". Площадь парка составляет около 20 га.

По планировочному типу парк относится к числу пейзажных. Его главное богатство - редкие растения. Здесь собрана одна из крупнейших в стране коллекций экзотов, привезенных со всего мира.

Распоряжением Министерства природных ресурсов и экологии РФ парк "Южные культуры" был передан под управление Кавказскому госзаповеднику.