СМИ: основатель Alibaba подарил Японии миллион масок для борьбы с коронавирусом

ПЕКИН, 3 марта. /ТАСС/. Основатель корпорации Alibaba Джек Ма подарил Японии миллион защитных масок для борьбы с новым коронавирусом. Об этом сообщила во вторник газета China Daily .

"Давайте преодолевать трудности и невзгоды вместе", - приводит издание слова миллиардера.

Джек Ма также выразил надежду, что ситуация в Японии вскоре нормализуется. Отмечается, что около 50 тонн этого гуманитарного груза из КНР в Токио уже доставил самолет авиакомпании China Eastern Airlines.

К настоящему времени в Японии число заразившихся новым коронавирусом уже приближается к тысяче человек. Двенадцать человек умерли. Основная часть заразившихся (706) - это пассажиры и члены команды круизного лайнера Diamond Princess, который 1 марта покинула последняя группа членов экипажа.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 47,2 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших приближается к 9 тыс., более 120 человек умерли.