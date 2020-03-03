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Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News за нарушение законов РФ

Cудебное заседание назначено на 12 марта
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© EPA-EFE/WILL OLIVER

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News за нарушение российского законодательства. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-службы ведомства.

"В ходе контрольных мероприятий выявлено нарушение требований "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", - сказано в сообщении. - В отношении юридического и должностного лица составлены протоколы по ч. 2 ст. 13.21 КоАП РФ. Также выявлено нарушение ст. 12 федерального закона 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов" в части нарушения сроков передачи обязательных экземпляров документов на государственное хранение в ВГТРК".

Протоколы переданы в суд, судебное заседание назначено на 12 марта 2020 года.

Ранее в пресс-службе ведомства заявляли, что будут приняты зеркальные меры в отношении британского регулятора Ofcom, оштрафовавшего держателя лицензии телеканала "НТВ-Мир Балтия".

Ofcom оштрафовал зарегистрированную в Соединенном Королевстве компанию Baltic Media Alliance Limited на £20 тыс. ($26 тыс.) за нарушение правил вещания, допущенное телеканалом "НТВ-Мир Балтия" В пресс-службе НТВ решение пока не комментируют. Одиннадцатого февраля регулятор опубликовал доклад, в котором утверждается, что новостной сюжет, вышедший в программе "Сегодня" 2 апреля 2018 года, не соответствовал требованиям Ofcom о точном и беспристрастном освещении вызывающих споры политических событий и необходимости отражения разных точек зрения на произошедшее. В ходе расследования, начатого Ofcom после получения жалобы на "НТВ-Мир Балтия", Baltic Media Alliance Limited направила регулятору письмо с собственными аргументами. В нем говорилось, что в сюжете упоминались лишь факты, включая изложение заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова и реакции британской прессы на случившееся, а об официальной позиции британской стороны не было упомянуто отдельно по той причине, что к тому моменту она уже была очень хорошо известна. В Ofcom с доводами компании не согласились.

Это уже шестой случай с ноября 2014 года, когда регулятор обнаруживает нарушения принципа беспристрастности в передачах "НТВ-Мир Латвия" и "НТВ-Мир Балтия".

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