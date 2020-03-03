У всех госпитализированных в Москве с подозрением на коронавирус отрицательные результаты

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Результаты анализов граждан, госпитализированных в Москве с подозрением на заражение коронавирусом нового типа, отрицательные. Об этом сообщила во вторник заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Вчера мы сообщили о том, что были госпитализированы 24 человека из числа контактировавших с заболевшим коронавирусной инфекцией в Москве. На сегодняшний день по результатам исследований Роспотребнадзора у нас есть данные об отрицательных результатах первых проб, по которым результаты получены: у всех родственников и друзей заболевшего первые пробы отрицательные; у всех пассажиров рейса, госпитализированных с ОРВИ, первая проба - отрицательная; на сегодняшний день анализы 67 пассажиров рейса также отрицательные. Анализы остальных пассажиров - в работе", - сказала Ракова.

Экипаж воздушного судна и сотрудники поликлиники, куда первоначально обратился пациент, находятся под наблюдением. Первичный анализ - отрицательный.

"Это не может нас не радовать, однако однозначное подтверждение того, что человек здоров, возможно только после проведения комплексного многоэтапного исследования в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения. Мы продолжим вас информировать о результатах", - добавила заммэра.