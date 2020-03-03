{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

У всех госпитализированных в Москве с подозрением на коронавирус отрицательные результаты

По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, это первичный анализ

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Результаты анализов граждан, госпитализированных в Москве с подозрением на заражение коронавирусом нового типа, отрицательные. Об этом сообщила во вторник заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

"Вчера мы сообщили о том, что были госпитализированы 24 человека из числа контактировавших с заболевшим коронавирусной инфекцией в Москве. На сегодняшний день по результатам исследований Роспотребнадзора у нас есть данные об отрицательных результатах первых проб, по которым результаты получены: у всех родственников и друзей заболевшего первые пробы отрицательные; у всех пассажиров рейса, госпитализированных с ОРВИ, первая проба - отрицательная; на сегодняшний день анализы 67 пассажиров рейса также отрицательные. Анализы остальных пассажиров - в работе", - сказала Ракова.

Экипаж воздушного судна и сотрудники поликлиники, куда первоначально обратился пациент, находятся под наблюдением. Первичный анализ - отрицательный.

"Это не может нас не радовать, однако однозначное подтверждение того, что человек здоров, возможно только после проведения комплексного многоэтапного исследования в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения. Мы продолжим вас информировать о результатах", - добавила заммэра.

 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Новый бальнеологический центр планируют построить в Карачаево-Черкесии
Центр на 200 мест намерены построить на территории поселка Пхия, где расположены Кислые источники
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС