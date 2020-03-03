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Распространение коронавируса нового типа

Заразившийся коронавирусом россиянин находится в инфекционном боксе больницы Москвы

Отмечается, что заболевание протекает в легкой форме

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Заразившийся коронавирусом россиянин находится в отдельном инфекционном боксе столичной больницы. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Ранее оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 сообщил, что у россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили наличие коронавирусной инфекции.

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"Россиянину, у которого подтвердили наличие коронавируса, оказывают необходимую медицинскую помощь. Сейчас он находится в отдельном инфекционном боксе. Изоляция пациента полностью обеспечена. Заболевание проходит в легкой форме, ему оказывают полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий", - отмечается в сообщении.

Молодой человек заразился вирусом на отдыхе в Италии. В Россию он вернулся 23 февраля и несколько дней жил в частном доме в Подмосковье. 27 февраля он обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, откуда был госпитализирован в инфекционную больницу. Предварительное наличие коронавируса было подтверждено в научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске.

"Незамедлительно был определен круг лиц, с которыми он посещал Италию и общался после возвращения на родину. Они находятся под медицинским наблюдением в больнице или на дому. Проводится их лабораторное обследование", - уточнили в Роспотребнадзоре.

В целях снижения риска заболевания необходимо соблюдать правила личной гигиены, особенно при поездках в общественном транспорте, посещении аэропортов и других мест, отмечается в сообщении. Медики призывают не касаться рта, носа или глаз немытыми руками, чаще мыть руки с водой и мылом и использовать дезинфицирующие средства, а также регулярно очищать поверхности гаджетов (экраны телефонов, клавиатуру компьютера и другое). При появлении симптомов ОРВИ рекомендуется оставаться дома и вызвать врача.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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