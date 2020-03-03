Пермские власти объяснили громкий хлопок в городе, напугавший жителей

ПЕРМЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Пермского края объяснили громкий хлопок, который во вторник произошел в Перми и напугал жителей. Об этом журналистам сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности региона в своем официальном Telegram-канале.

Во вторник в соцсетях и местных СМИ появилась информация о том, что около 17:00 (15:00 мск) в Кировском районе Перми "прогремел мощный взрыв", который был слышен далеко за пределами района. В частности, хлопок почувствовали жители поселков Култаево и Чуваки. Над местом взрыва поднялось облако, которое было видно с противоположного берега. Публикации сопровождались соответствующими фотографиями и комментариями жителей.

"На производственной площадке НИИ Полимерных материалов проводилось штатное испытание изделия в рамках гособоронзаказа. Пострадавших, угрозы населению и территории нет. Предприятие работает в штатном режиме", - пояснили в министерстве.

Научно-исследовательский институт полимерных материалов - одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса России, занимается разработкой перспективных образцов порохов, твердых ракетных топлив, малогазовых и воспламенительных составов и зарядов на их основе, технологических процессов их изготовления для образцов вооружения и военной техники всех видов Вооруженных Сил РФ, входит в холдинг "Спецхимия" Госкорпорации Ростех.