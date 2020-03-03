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Филиал Пансиона воспитанниц Минобороны в Петербурге получит свой театр и плавучую сцену

Для него также построят спорткомплекс с фехтовальным залом

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Спортивный комплекс с фехтовальным залом, театр и плавучая сцена будут построены для филиала Пансиона воспитанниц Минобороны РФ на Безымянном полуострове в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник сообщила замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова на первом заседании попечительского совета филиала.

По ее словам, строительство второй очереди начнется уже в этом году. "Второй этап развития пансиона предполагает строительство новых фондов на пустующем Безымянном полуострове. Здесь укрепят берег и с нуля возведут трехэтажный комплекс дополнительного образования и спорта. В нем разместят фехтовальный зал, крытый легкоатлетический стадион, залы для спортивных игр, фитнеса, кардиотренировок и борьбы самбо, а также пневматический тир на девять стрелковых направлений и площадку для игры в керлинг", - сказала Шевцова.

Замминистра рассказала, что в комплексе также разместятся четыре танцевальных класса, музыкальная школа с камерным залом и кабинетами вокальных и хоровых занятий, театральная студия, медиацентр с фото- и видеолабораториями и мастерская художественно-прикладного творчества. "На восточной части полуострова построят театр с зрительным залом на 600 мест. По многочисленным просьбам родителей девушек первого набора особое внимание уделено созданию парка с зелеными насаждениями для встреч и прогулок. Он станет частью проекта по благоустройству с дизайнерским оформлением открытых мест отдыха. По всему периметру полуострова сделают велодорожки. Вокруг основного корпуса установят ветрозащитные панели", - добавила она.

По словам Шевцовой, остров Бычий, где находится основной учебный комплекс, и полуостров Безымянный соединят крытым мостом-переходом длиной 90 м. "На другой стороне от него на понтонах установят летнюю плавучую сцену с местами для зрителей на берегу", - сообщила замглавы Минобороны.

После завершения строительства объектов второй очереди филиал пансиона приобретет завершенный оригинальный вид и станет современной достопримечательностью города с возрожденным историческим смыслом знаменитого Смольного института благородных девиц, заключила она

Шевцова является куратором Пансиона воспитанниц Минобороны, попечительский совет филиала пансиона после его открытия в прошлом году возглавила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, в совет вошли командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев, а также представители научного сообщества Петербурга, бизнеса и несколько артистов театра и кино. Кроме того, в первом заседании принял участие заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, курирующий строительство объектов военного ведомства.

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