Пособие на детей от трех до семи лет будут получать около 36 тыс. семей в Оренбуржье

ОРЕНБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Правительство Оренбургской области направит более 2 млрд рублей на выплату в 2020 году пособий семьям, воспитывающим детей от трех до семи лет. О планах по исполнению поручения президента России Владимира Путина, озвученного в ходе послания Федеральному собранию, во вторник сообщила журналистам министр социального развития региона Татьяна Самохина.

"Для увеличения уровня рождаемости необходимо создавать комфортные условия жизни и уверенности в завтрашнем дне, значительную роль в этом должна сыграть новая социальная выплата малообеспеченным семьям на детей в возрасте от трех до семи лет. Количество детей, которые имеют право на эту выплату, примерно 36 тыс.. На финансирование этой меры поддержки в 2020 году будет выделено свыше 2 млрд, из них 1,6 млрд - это федеральные средства, остальные - субъектовые", - сказала Самохина.

Министр отметила, что региональный закон о новых выплатах уже разработан, все согласования получены, документ проходит правовую экспертизу. Прием заявлений от родителей в центрах соцобслуживания, МФЦ и через портал госуслуг начнут принимать с 1 июля 2020 года, а сами выплаты положены уже с 1 января 2020 года. Размер ежемесячной выплаты составит 0,5 величины прожиточного минимума, уточнила Самохина.

"Будет упрощена процедура подачи заявлений, то есть заявитель может прийти только с паспортом и написать заявление. Все остальные документы мы должны запросить в рамках межведомственного взаимодействия, это очень важно. Выплата будет предоставляться малоимущим семьям на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, то есть до исполнения восьми лет", - отметила она.

В целом финансовая поддержка семей с детьми в Оренбургской области в 2019 году составила 4,3 млрд рублей, из них расходы регионального бюджета - 1,7 млрд рублей. Различные выплаты получили 90 тыс. семей.