В Конституции предложили прописать конфискацию имущества коррупционеров

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества коррупционеров. Об этом он заявил, выступая на расширенной коллегии СК РФ.

"Следственный комитет РФ по-прежнему считает наиболее действенной мерой по сдерживанию коррупции применение конфискации имущества в качестве меры уголовного наказания, - сказал Бастрыкин. - Мы полагаем, что это положение могло бы быть записано в Конституции РФ, поправки в которую сейчас активно обсуждаются в нашем обществе".

В качестве обоснования он привел практику, согласно которой по расследованным в 2019 году Следственным комитетом уголовным делам о коррупции еще в ходе следствия удалось возместить ущерб государству почти на 2 млрд рублей и был наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью 7 млрд рублей. "Это составило 41% от суммы причиненного ущерба", - отметил Бастрыкин.

По его словам, только в минувшем году следователи СК передали в суд 8,5 тыс. уголовных дел о коррупции, в том числе 3,5 тыс. о взяточничестве. В их числе уголовные дела о 81 организованной группе, совершавших коррупционные преступления, и шесть уголовных дел в отношении преступных сообществ.

Кроме того, за коррупцию в 2019 году следователями СК к уголовной ответственности привлечено 479 лиц с особым правовым статусом, включая глав муниципальных образований, депутатов органов местного самоуправления, 75 адвокатов, 55 членов избирательных комиссий, 45 сотрудников следственных органов МВД (в том числе 19 руководителей), 19 следователей СК (в том числе 11 руководителей следственных органов), 2 прокуроров, 6 помощников прокуроров и 9 судей.