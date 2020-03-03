Число заразившихся коронавирусом в Японии достигло 995 человек

ТОКИО, 3 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Японии за последние сутки увеличилось на 15 и достигло 995. Таковы опубликованные во вторник данные Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

По информации ведомства, новые случаи заражения были зафиксированы в семи префектурах страны, включая Токио и самую северную префектуру Хоккайдо, где складывается наиболее тяжелая в Японии ситуация с коронавирусом. По последним данным, там было зафиксировано уже 79 случаев заражения.

Основная часть заразившихся в Японии (706 человек) - пассажиры и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, который в воскресенье покинула последняя группа членов экипажа.