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Ветеран войны Ципра Майбурд рассказала о главном событии своей жизни

Будучи студенткой медицинского института, она пошла работать в военный госпиталь в 16 лет
Ципра Майбурд Виталий Макарчев/ТАСС
Описание
Ципра Майбурд
© Виталий Макарчев/ТАСС

ПРЕТОРИЯ, 3 марта. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны Ципра Майбурд считает Победу главным событием в своей жизни. 

"Война началась для меня со страшных бомбардировок Москвы, когда рядом с нашим домом в районе нынешнего Волгоградского проспекта от ударов фашистской авиации рушились жилые дома", - рассказала ТАСС Ципра Абрамовна Майбурд.

Будучи студенткой медицинского института, она добровольно пошла работать в хирургическое отделение госпиталя Московского НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, когда осенью 1941 года немецкие войска подошли вплотную к столице. Тогда ей было 16 лет.

"Родители отговаривали меня от непосильной, по их мнению, работы в военном госпитале, - вспоминает 96-летняя Ципра. - Однако я настояла на своем и проработала медсестрой все последующие пять лет. Победа останется навсегда главным событием в моей жизни и в истории нашего народа".

Затем еще шесть лет она посвятила уходу за тяжелоранеными в специальных инвалидных домах, созданных в Алма-Ате. "Я отправилась из Москвы в Казахстан на поезде с группой из 74 раненых бойцов, - говорит Майбурд. - Дорога была очень трудной, так как им постоянно требовалась как медицинская, так и психологическая помощь".

Работа с космонавтами

"В Алма-Ате я окончила мединститут и получила диплом. Однако после этого заболела малярией и вернулась в Москву", - отметила Ципра Майбурд. После восстановления она как молодой врач была направлена в комиссию для отбора будущих космонавтов. Ее подпись стоит на медицинской карточке Юрия Гагарина.

Спустя годы Ципра Майбурд вернулась в Казахстан, но уже на космодром Байконур. Она прибыла туда вместе с мужем Иосифом Будницким, конструктором космических ракет. Он входил в группу ученых, которая сначала изучала трофейную технику Германии, а затем создавала советскую ракетную отрасль.

Вместе с сыном-программистом Ципра сейчас живет в ЮАР. В последние годы она неизменно участвует в акциях "Бессмертного полка" в Йоханнесбурге.

Теги
ЮАРРоссияВеликая Отечественная война
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