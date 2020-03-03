Бастрыкин обеспокоен ростом преступлений против подростков в школах

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обеспокоен ростом числа преступлений против подростков в образовательных учреждениях. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии Следственного комитета по итогам работы за прошлый год и задачах на 2020 год.

По его словам, если в целом число преступных посягательств в отношении несовершеннолетних в России сокращается, то в образовательных учреждениях обратная динамика. Всего в минувшем году потерпевшими по уголовным делам в России были признаны 15659 несовершеннолетних, 569 детей и подростков погибли в результате преступных посягательств. "Это меньше на 22%, чем в 2018 году", - отметил Бастрыкин.

На 35% уменьшилось число потерпевших среди детей-сирот, в том числе на 33% стало меньше пострадавших воспитанников в детских домах и школах-интернатах. На 5% уменьшилось число детей, пострадавших со стороны близких и членов семьи. А благодаря мерам, принятым в том числе по инициативе СК после трагедии на Сямозере, "в пять раз сократилось число преступлений, совершенных в ходе организации детского отдыха и оздоровления".

"В то же время очень тревожная обстановка сложилась в образовательных учреждениях страны. Здесь совершены преступления в отношении 558 подростков, на 87% больше, чем годом ранее", - заметил председатель СК. В этой связи он вновь высказал идею повсеместного введения в школах должности заместителя директора по безопасности, имеющего специальную подготовку для работы в школах. По мнению Александра Бастрыкина, "это помогло бы снять много проблем".