В Волгоградской области младшие классы получат горячее питание с 1 сентября

ВОЛГОГРАД, 3 марта. /ТАСС/. Власти Волгоградской области обеспечат бесплатным горячим питанием учащихся начальной школы уже с 1 сентября, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе администрации области.

"Волгоградская область готова к выполнению задачи, поставленной президентом России в послании Федеральному собранию: одним из первых в стране регион переводит всю начальную школу на бесплатное горячее питание. Это станет доступно ученикам первых-четвертых классов всех 726 школ региона уже с 1 сентября", - сказали в пресс-службе.

В Кировском районе Волгограда реализован инвестпроект по созданию крупнейшего в регионе комбината питания, отметили в пресс-службе администрации.

Сейчас Волгоградская область - один из немногих регионов страны, где все первоклассники и дети из числа льготников - всего 107 тыс. человек, или 42% от общего числа школьников, - уже получают бесплатные обеды за счет консолидированного бюджета. При этом свыше 40% учреждений используют систему аутсорсинга. Проводится модернизация и дооснащение школьных пищеблоков, растут дотации на питание учеников.

"Чтобы завершить работу по переводу всей начальной школы на бесплатное горячее питание, глава региона поставил задачу предусмотреть дополнительные средства в областном и местных бюджетах с сохранением льгот для всех старшеклассников льготных категорий. Контроль за исполнением поручения также будет осуществлять фракция "Единой России" в Волгоградской областной думе. Таким образом, горячее питание в Волгоградской области будут получать на 39 тыс. детей больше - всего 147 тыс. человек, это свыше половины всех школьников региона. К нормативным требованиям планируется привести оставшиеся 66 из 884 действующих пищеблоков", - уточнили в пресс-службе обладминистрации.

Поставлены задачи также по модернизации, реконструкции и дооснащению школьных пищеблоков по современным стандартам. Для сохранения всего имущественного комплекса этих пищеблоков в муниципальной собственности планируется использовать механизм государственно-частного партнерства в рамках двухлетнего инвестиционного цикла. В качестве пилотного выступит один из районов Волгограда, уже имеющий достаточный опыт работы в аутсорсинге, добавили в пресс-службе администрации.