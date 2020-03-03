В Петербурге создали авиаслужбу для спасения детенышей тюленей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Авиационную службу, которая может помочь эвакуировать нуждающихся в помощи детенышей тюленей в Финском заливе, создали в Санкт-Петербурге. Первая вертолетная экспедиция для определения мест, где в нетипично теплых погодных условиях и при отсутствии льда нерпы пытаются вырастить потомство, состоялась во вторник, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Бронка Групп" (одна из сторон, создавших авиаслужбу).

Балтийские кольчатые нерпы и серые тюлени занесены в Красную книгу. Популяция нерпы в Финском заливе стремительно сокращается. Так, за последние 30 лет численность нерп в Балтике уменьшилась с 4 тыс. до 100 особей. Аномально теплая погода прошедшей зимы, по оценкам специалистов, создала серьезную угрозу для исчезающей балтийской кольчатой нерпы, так как животным приходится обосновываться на непрочном льду рядом с населенными пунктами и портами. В этих условиях и мать, и детеныш становятся особо уязвимыми для хищников, осадков и бродячих животных.

"В марте 2020 года компания "Бронка Групп" совместно с Фондом друзей балтийской нерпы проведет несколько вертолетных экспедиций над Финским заливом, чтобы оценить, как можно помочь погибающим в условиях аномально теплой погоды детенышам тюленей. Вертолетная площадка расположилась в принадлежащем холдингу порту "Бронка" в Ломоносове. Первый облет акватории состоялся 3 марта", - сказала собеседница агентства.

В дальнейшем, как отмечается, воздушное судно будет находиться в суточной готовности к вылету на острова Финского залива для спасения нуждающихся в помощи детенышей тюленей.

Ситуация в Финском заливе

Как рассказал ТАСС директор Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев, во вторник был осуществлен ознакомительно-учебный вылет. "Видели точно двух серых тюленей, и двух животных, видовую принадлежность которых с этого расстояния и ракурса не определить было. Видно было, что один из тюленей истощен, хотя в общем-то зимой они должны к сезону размножения достаточно толстыми по габаритам своим приходить. Ситуация, когда в течение нескольких месяцев, когда они должны спать на льду, а они вынуждены были бороться со штормами, на их физическом состоянии сказалась сильно", - сказал он.

Руководитель фонда также отметил, что половина ледяного массива, который планировали осмотреть в ходе экспедиции, уже растаял из-за аномально теплой погоды. "Большая часть [имеющегося] льда совершенно непригодна, чтобы тюлень на нем находился. Даже один тюлень, которого мы видели, в итоге предпочитал на камне сидеть, а не на льду, что вообще удивительно", - добавил он. Также дополнительным фактом для беспокойства за будущее потомства тюленей в Финском заливе Алексеев назвал обнаружение белохвостого орлана, "патрулировавшего" обследуемую территорию.

В дальнейшем планируется проведение исследований островов с удобными для тюленей пологими спусками к воде, где могут быть зафиксированы места скопления этих морских млекопитающих. "Таких мест не очень много. Мы бы хотели с безопасного расстояния на вертолете их отсмотреть в оптические приборы. Если [такие скопления] наблюдаются, чтобы оповестить прибрежные службы, организации, граждан, чтобы они сообщали об этом в фонд", - пояснил Алексеев. Вместе с тем глава организации отметил, что оказывать помощь детенышам предполагается только в случае полной уверенности в том, что их покинула мать, когда они сильно истощены или находятся на такой территории, куда матери за ними уже не смогут вернуться.

Как отметил Алексеев, специалисты указывают на большую вероятность того, что в этом году потомство просто погибнет из-за отсутствия льда, не успев даже доплыть до берега.

О фонде

Фонд друзей балтийской нерпы - организация, занимающаяся сохранением редких морских млекопитающих Балтийского региона. Фонд проводит исследования субпопуляции балтийской нерпы Финского залива и реабилитацию щенков морских млекопитающих, преждевременно оторвавшихся от матерей. С 2014 года в поселке Репино на территории петербургского Водоканала, активно участвующего в спасении обитателей Балтийского моря, организован Центр изучения и сохранения морских млекопитающих.