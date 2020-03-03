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Премьер-министры и главы некоторых стран поздравили Мишустина с днем рождения

Поздравления премьер-министру продолжают поступать

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Премьер-министры и главы ряда стран поздравили председателя правительства России Михаила Мишустина с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба российского кабинета министров.

"В адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина по случаю дня рождения поступили поздравления от президента Белоруссии Александра Лукашенко, а также премьер-министров Белоруссии Сергея Румаса, Азербайджана - Али Асадова, Киргизии - Мухаммедкалыя Абылгазиева, Узбекистана - Абдуллы Арипова и других глав государств и правительств зарубежных стран", - сообщили в пресс-службе.

Поздравления российскому премьер-министру продолжают поступать.

Ранее пресс-служба правительства Армении сообщила, что премьер-министр этой страны Никол Пашинян во вторник отправил поздравительное послание Мишустину по случаю его дня рождения, отметив укрепление стратегических отношений между Ереваном и Москвой.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе российского кабмина, у Мишустина, которому 3 марта исполнилось 54 года, во вторник полноценный рабочий день, в рабочем графике - ряд встреч и совещаний. Он проводит на работе свой первый день рождения на посту главы правительства России.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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