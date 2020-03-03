Новый бальнеологический центр планируют построить в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 3 марта. /ТАСС/. Новый бальнеологический центр планируют построить на территории поселка Пхия в Карачаево-Черкесии (КЧР). Об этом во вторник сказал глава республики Рашид Темрезов в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития КЧР с участием полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки.

"В настоящее время готовится проект, и ведутся переговоры с потенциальными инвесторами по строительству современного бальнеологического центра на территории поселка Пхия, где расположены знаменитые Кислые источники", - сказал Темрезов.

Он отметил, что к бальнеологическому центру ведется строительство дороги. "При поддержке федерального правительства мы уже сейчас ведем строительство автодороги, которая соединит Кислые источники, которые ранее считались труднодоступными, с курортом "Архыз", обеспечив ему круглогодичную загрузку", - пояснил руководитель региона.

Как пояснили ТАСС в министерстве туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесии, работа реабилитационного центра будет направлена на оздоровление жителей и гостей Карачаево-Черкесии. Центр на 200 мест будет включать в себя процедурные кабинеты, фито-бар, спа-зону, бассейн, аптеку.

Ранее министр туризма, курортов и молодежной политики КЧР Анзор Эркенов отмечал, что в регионе в 2020 году будет развиваться бальнеология и экотуризм. В рамках проекта, который реализуется в рамках государственно-частного партнерства совместно с Ростуризмом, будет осуществляться строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры Дукка - Пхия - Кислые источники (инвестиционный проект "Создание всесезонного туристско-рекреационного кластера "Пхия - Кислые источники"). А также за счет внебюджетных источников - объектов курортно-туристической инфраструктуры самого ВТРК "Пхия - Кислые источники", в том числе реабилитационного центра, гостиницы и комплекса таунхаусов.