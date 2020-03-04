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Роскачество назвало мифом снижение цен на электронику в преддверии 8 марта

В организации предупредили, что некоторые ретейлеры специально создают искусственный дефицит каких-то товаров, указывая, что их количество ограничено
Описание
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Продавцы электроники не снижают цены в преддверии 8 марта, заявления о скидках являются маркетинговым ходом. Об этом говорится в сообщении Роскачества, поступившем в ТАСС.

Вокруг цен на электронику к 8 марта сформировались два противоположных мифа: цены существенно снижаются, чтобы поднять спрос на товары, и, напротив, цены растут, поскольку продавцы хотят увеличить прибыль за счет роста продаж. Оба мифа не имеют ничего общего с реальностью, заявляют в Роскачестве. Смартфоны являются лидерами продаж перед 8 марта, но цены на них снижаются не в марте, а в феврале, отмечают эксперты. Поэтому Роскачество рекомендует отслеживать цены на необходимый девайс сразу после Нового года, чтобы дождаться лучшей цены в феврале и приобрести подарок заранее.

Также Роскачество называет "маркетинговой уловкой" масштабные скидки в преддверии праздников, которые могут достигать 50%.

"Накануне праздников продавцы намеренно поднимают цену на тот или иной гаджет. Затем покупателю предлагается скидка на то количество процентов, на которое была завышена цена, - говорится в сообщении Роскачества. - Так, ценник остается прежним, зато скидка привлекает внимание. Реальные скидки, конечно, встречаются, но они зависят не от праздников, а от стратегии производителя".

Эксперты также призывают внимательно относиться к акциям, когда, например, при покупке смартфона бесплатно предлагаются наушники. В этом случае лучше проверить, не будет ли дешевле купить эти товары по отдельности в другом месте.

Некоторые ретейлеры специально создают искусственный дефицит каких-то товаров, указывая, что их количество ограничено. В этом случае покупатель может поторопиться и приобрести товар по завышенной цене. Поэтому в Роскачестве советуют мониторить цены на товары в этом магазине несколько недель и сравнивать их с ценами в других торговых точках.

Если вы планируете покупать подарок в интернете, то возникает опасность интернет-мошенничества. Так, недобросовестные продавцы под видом скидок и акций могут реализовывать фальсифицированные и контрафактные товары или использовать ажиотаж для кражи средств, предупредили в Роскачестве. Поэтому необходимо не терять бдительность и проверять, где именно вы приобретаете товар и на каких условиях, отмечается в сообщении. При этом необходимо проверять подлинность сайта и игнорировать подозрительные письма и сообщения.

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