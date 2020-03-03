{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Псковской области открыли бюсты четырех бойцов 6-й роты, погибших в Чечне в 2000 году

Скульптуры установили в поселках, где родились десантники

ПСКОВ, 3 марта. /ТАСС/. Бюсты четырех десантников из 6-й роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, героически погибших при столкновении с боевиками в Чечне в 2000 году, открыли во вторник в трех поселках Псковской области: в Опочке, Пушкинских горах и Дедовичах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

"Торжественное открытие четырех бюстов погибших воинов 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии во вторник прошло сразу в трех районных центрах Псковской области. В центральном сквере Опочки установлены бюсты Дениса Шевченко и Дмитрия Иванова. В этот день в Пушкинских Горах был открыт бюст герою 6-й роты, гвардии рядовому Алексея Храброва. Еще один бюст - гвардии младшего сержанта Сергея Бакулина был открыт на территории общеобразовательной школы № 2 в его родном поселке Дедовичи", - отмечается в сообщении.

В поселке Опочка в ходе церемонии открытия бюстов прошел торжественный митинг, в нем приняли участие представители областной и муниципальной власти, родные и близкие погибших бойцов, члены патриотических отрядов района и жители города. В память о бойцах отслужили поминальную литию, после которой участники митинга возложили к бюстам цветы.

"Все четверо военнослужащих геройски погибли 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье в Чеченской республике в составе 6 роты 76-й дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина. Во время контртеррористической операции, сдерживая натиск двух тысяч боевиков, не покинули боевых позиций. Ценой своей жизни предотвратили прорыв бандитов на равнинную часть Чечни", - говорится в сообщении.

О подвиге 6-й роты

Солдаты 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими их силами боевиков банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 бойцов 6-й роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тыс. человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.

За проявленное мужество 22 десантникам присвоили звание Героев России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества наградили 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно. Десантники 6-й роты служили в 76-й дивизии, которая постоянно дислоцируется в Пскове.

В июле 2018 года президент Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников. Позже Дмитрий Медведев, который на тот момент занимал пост премьер-министра, утвердил состав оргкомитета, который возглавил заместитель командующего ВДВ Виктор Купчишин.

Теги
РоссияПсковская область
Реклама на ТАСС
Военный институт физкультуры в Петербурге отреставрируют к Всемирным кадетским играм
Третьи Всемирные кадетские игры пройдут в августе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС