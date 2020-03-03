В Псковской области открыли бюсты четырех бойцов 6-й роты, погибших в Чечне в 2000 году

ПСКОВ, 3 марта. /ТАСС/. Бюсты четырех десантников из 6-й роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, героически погибших при столкновении с боевиками в Чечне в 2000 году, открыли во вторник в трех поселках Псковской области: в Опочке, Пушкинских горах и Дедовичах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

"Торжественное открытие четырех бюстов погибших воинов 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии во вторник прошло сразу в трех районных центрах Псковской области. В центральном сквере Опочки установлены бюсты Дениса Шевченко и Дмитрия Иванова. В этот день в Пушкинских Горах был открыт бюст герою 6-й роты, гвардии рядовому Алексея Храброва. Еще один бюст - гвардии младшего сержанта Сергея Бакулина был открыт на территории общеобразовательной школы № 2 в его родном поселке Дедовичи", - отмечается в сообщении.

В поселке Опочка в ходе церемонии открытия бюстов прошел торжественный митинг, в нем приняли участие представители областной и муниципальной власти, родные и близкие погибших бойцов, члены патриотических отрядов района и жители города. В память о бойцах отслужили поминальную литию, после которой участники митинга возложили к бюстам цветы.

"Все четверо военнослужащих геройски погибли 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье в Чеченской республике в составе 6 роты 76-й дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина. Во время контртеррористической операции, сдерживая натиск двух тысяч боевиков, не покинули боевых позиций. Ценой своей жизни предотвратили прорыв бандитов на равнинную часть Чечни", - говорится в сообщении.

О подвиге 6-й роты

Солдаты 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими их силами боевиков банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 бойцов 6-й роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тыс. человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.

За проявленное мужество 22 десантникам присвоили звание Героев России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества наградили 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно. Десантники 6-й роты служили в 76-й дивизии, которая постоянно дислоцируется в Пскове.

В июле 2018 года президент Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников. Позже Дмитрий Медведев, который на тот момент занимал пост премьер-министра, утвердил состав оргкомитета, который возглавил заместитель командующего ВДВ Виктор Купчишин.