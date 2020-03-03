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Бастрыкин объяснил рост числа дел о врачебных ошибках

Председатель Следственного комитета связал эту ситуацию с увеличением количества обращений граждан

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин объяснил рост числа уголовных дел о врачебных ошибках увеличением количества обращений граждан. Об этом он сказал в своем выступлении на расширенной коллегии Следственного комитета.

По его словам, только в ходе личного приема граждан в СК в минувшем году 4373 человека пожаловались на действия врачей. "По сравнению с 2018 годом их число возросло почти в два раза", - отметил Бастрыкин. Возбуждение уголовного дела, заметил он, позволяет следователю получить объективную экспертную оценку и сделать выводы на основании всех полученных данных.

В своем докладе он привел цифры, согласно которым в 2019 году СК получил более 6,5 тыс. сообщений и заявлений об ошибках при оказании медпомощи, для их проверки было возбуждено 2,1 тыс. уголовных дел.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссия
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