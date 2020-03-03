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Матвиенко предложила провести конкурс на выбор названия для полуострова в Петербурге

Председатель Совфеда отметила, что название для безымянного полуострова в дельте Невы должно быть красивым и соответствовать традициям пансиона воспитанниц Минобороны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила провести общественный конкурс на выбор названия для безымянного полуострова в дельте Невы, на котором развивается инфраструктура пансиона воспитанниц Минобороны РФ. Эту инициативу она озвучила во время заседания попечительского совета этого учебного заведения.

Филиал пансиона воспитанниц Минобороны построен на Бычьем острове и открыт в сентябре 2019 года. На расположенном рядом безымянном полуострове намечается вторая очередь строительства.

"Когда я была губернатором Санкт-Петербурга, я мечтала, чтобы остров Бычий преобразился, приобрел цивилизованный вид, но тогда не было инвестора на эти территории. Теперь это украшение нового Петербурга и по содержанию, и по форме. Может быть, нужно объявить конкурс на то, чтобы красиво назвать безымянный полуостров, он должен получить какое-то имя. Давайте сделаем красивое название, чтобы оно соответствовало традициям института благородных девиц, пансиона Минобороны", - предложила Матвиенко.

В заседании приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель законодательного собрания Вячеслав Макаров, которые сочли возможным воплощение этой идеи. "Давайте предложения, рассмотрим на комиссии", - сказал Беглов на заседании.

По планам Минобороны, остров Бычий, где находится основной учебный комплекс пансиона, и соседний безымянный полуостров соединят крытым мостом-переходом длиной 90 м. На другой стороне на понтонах установят летнюю плавучую сцену с местами для зрителей на берегу. По замыслу авторов проекта, после завершения строительства объектов второй очереди филиал пансиона приобретет завершенный оригинальный вид и станет современной достопримечательностью города.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияСанкт-Петербург
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