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Путин поздравил лауреатов премии "Щит и роза"

Эту премию вручают сотрудницам правоохранительных органов и силовых структур

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил лауреатов ежегодной премии "Щит и роза", которую вручают сотрудницам правоохранительных органов и силовых структур. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Сегодня, в преддверии замечательного праздника - Международного женского дня, - престижная премия "Щит и роза" вновь вручается сотрудницам правоохранительных органов и спецслужб: талантливым, неординарным, душевно щедрым женщинам - профессионалам высочайшего класса, которые посвятили себя служению Родине, честно выполняют свой долг, при решении сложных задач неизменно демонстрируют компетентность, собранность, а порой и настоящее мужество", - говорится в телеграмме.

Путин отметил, что проект "Щит и роза" успешно развивается и пользуется широкой общественной поддержкой и вниманием.

"Поздравляю лауреатов с почетной наградой, желаю новых достижений, здоровья, благополучия", - добавил президент.

Премия "Щит и роза" посвящена женщинам - лучшим сотрудницам правоохранительных органов и спецслужб. Она вручается каждый год по ряду номинаций. Торжественная церемония проходит 3 марта в Государственном Кремлевском дворце.

В этом году премия присуждается в восьми номинациях, среди которых четыре новых: "Я люблю тебя, Россия", "Открытое сердце", "За противодействие незаконному обороту промышленной продукции", "Чествование женщин - участниц боевых действий в Великой Отечественной войне", отметил Асламбек Аслаханов, сопредседатель оргкомитета премии.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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