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Распространение коронавируса нового типа

Глава ВОЗ заявил, что смертность от нового коронавируса выше, чем от сезонного гриппа

ТАСС, 3 марта. Процент умерших в результате инфицирования новым коронавирусом составляет 3,4%, что значительно выше смертности от сезонного гриппа, которая составляет менее 1%.

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Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"На глобальном уровне около 3,4% заболевших COVID-19 умерли. Для сравнения: в результате сезонного гриппа в основном умирает намного меньше, чем 1% инфицированных", - приводятся слова главы организации на странице ВОЗ в Twitter.

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Тедрос Аданом ГебрейесусРаспространение коронавируса нового типа
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