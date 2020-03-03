Военный институт физкультуры в Петербурге отреставрируют к Всемирным кадетским играм

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Минобороны РФ отреставрирует к Всемирным кадетским играм историческое здание Военного института физической культуры (ВИФК) в Санкт-Петербурге и его площадки в Ленинградской области. Об этом сообщил журналистам в Санкт-Петербурге во вторник после посещения объектов заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

Третьи Всемирные кадетские игры пройдут в России в августе 2020 года.

"Военные строители прежде всего приступили к реставрации зданий и сооружений ВИФК, которые признаны памятниками архитектуры регионального уровня. Это трехэтажный "Офицерский корпус" (клуб и музей), пансионат. После окончания работ в нем будет усиленный лазарет, Цейхгауз (вещевой склад) и "Корпус солдатских казарм", где на трех этажах разместятся 450 участников кадетских игр, курсантов 1-4 курсов, здесь же сделают и столовую на 600 мест", - рассказал замминистра.

В исторических корпусах планируется реставрация кровли, фасадов, стен. Старинную кирпичную кладку укрепят специальным раствором, выполнят гидроизоляцию фундамента и несущих стен, заменят все инженерные сети, смонтируют новую вентиляцию и установят противопожарную сигнализацию.

В Ленинградской области военные строители реконструируют открытые площадки Центра специальной физической подготовки и выживания ВИФК - сектора для метания гранат на точность и дальность, полосу препятствий, кроссовую трассу с финишем и стартом. Центр предназначен в том числе для соревнований по международному военному пятиборью. На этой площадке планируется возвести трибуны, общежитие для участников Кадетских игр на 200 человек, столовую на 200 мест, оборудуют стоянки автобусов и спецтехники. На территории окружного учебного центра ВИФК построят комплексный тир.

Программа кадетских игр включает состязания по семи видам спорта. Участники будут бороться за победу в военном пятиборье, легкой атлетике, плаванию, волейболу, спортивному ориентированию, стрельбе и летнему биатлону. Первые кадетские игры состоялись в 2010 году в Турции. Тогда спортсмены соревновались в пяти дисциплинах. II Всемирные кадетские игры, которые проходили в 2014 году в Эквадоре, завершились триумфом российской сборной. Представители России завоевали 40 золотых, 19 серебряных и 12 бронзовых медалей.