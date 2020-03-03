ЕСПЧ обязал РФ выплатить россиянину €25 тыс. за избиения в Наркоконтроле Череповца

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал правительство РФ выплатить бывшему жителю Череповца Александру Малышеву €25 тыс. за его избиения в городском Наркоконтроле. Соответствующее решение по жалобе Малышева размещено во вторник на сайте суда.

"Государство-ответчик должно выплатить заявителю в течение трех месяцев €25000 плюс любой налог, который может взиматься в связи с моральным ущербом, который должен быть конвертирован в валюту государства-ответчика по курсу, применимому на дату урегулирования", - говорится в решении.

По данным суда, Малышев подал в ЕСПЧ жалобу на то, что с ним жестоко обращались сотрудники управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков в Череповце. Описываемые события произошли в январе 2007 года во время якобы "контрольной закупки" наркотиков. По словам Малышева, во время "контрольной закупки" сотрудники Череповецкого подразделения Наркоконтроля подбросили ему наркотики и заменили часть купюр на меченные, затем избили и угрожали изнасиловать. Затем в присутствии свидетелей у Малышева были изъяты метамфетамин и МДМА, известные как экстази, а также деньги. Малышев был задержан и, по его данным, в тот же день сотрудники Наркоконтроля предложили ему участвовать в другой "контрольной закупке", во время которой и он, и наркодилер сбежали.

Впоследствии Малышев был вновь задержан, сотрудник Наркоконтроля отвел его в спортивный зал в здании ведомства, приказал надеть на голову картонный петушиный гребень, из-за отказа ударил ногами по лицу и телу, пытался раздеть, угрожал изнасиловать его и сфотографировать. Прокуратура и череповецкий следственный отдел несколько раз выносили отказ в возбуждении уголовного дела в ответ на жалобы Малышева о жестоком обращении и хищении имущества - мобильного телефона и денег. Было вынесено 22 отказа в возбуждении уголовного дела, из них 21 был затем был отменен как незаконный и необоснованный. Судебно-медицинский эксперт нашел на теле Малышева следы от инъекций и не обнаружил других видимых повреждений. По данным ЕСПЧ, расследование утверждений о жестоком обращении продолжалось до конца 2017 года.

В январе 2007 года Череповецкий городской суд постановил заключить Малышева под стражу. В апреле 2007 года суд признал его виновным в незаконном приобретении и попытке сбыта наркотиков и приговорил к пяти годам и шести месяцам лишения свободы и штрафу в 20 тыс. рублей. В суде Малышев утверждал, что наркотики и часть изъятых у него денег были ему подброшены, что его избили. Два свидетеля подтвердили, что видели синяки на лице, однако суд установил, что показания свидетелей не подтверждают, что синяки появились в результате избиения в Наркоконтроле. В июне 2007 года Вологодский областной суд отменил обвинительный приговор за незаконное приобретение наркотиков и оставил в силе оставшуюся часть приговора.

Дело Наркоконтроля

В 2016 году 12 сотрудников Наркоконтроля Череповца, в том числе те, на кого жаловался Малышев, были осуждены. На скамье подсудимых оказались бывший руководитель отдела ФСКН Алексей Советов и его подчиненные. Следствие и суд установили более 150 эпизодов, совершенных с 2007 по 2011 годы, 56 потерпевших, более 300 свидетелей. Советов и его подчиненные были осуждены за незаконный сбыт наркотиков, злоупотребления, фальсификации доказательств, мошенничества, лжесвидетельства и побои. Советов был приговорен к 20 годам колонии. В 2018 году Вологодский областной суд снизил наказание Советову с 20 до 11 лет колонии, пяти осужденным заменили реальный срок на условный.