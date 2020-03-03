В Петербурге открылась выставка к 200-летию открытия Антарктиды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Выставка "Антарктида. Два века исследований", посвященная основным этапам изучения и освоения Антарктиды, на которой представлены уникальные образцы быта полярников, открылась в историческом парке "Россия - моя история" в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник сообщила директор Российского государственного музея Арктики и Антарктики Мария Дукальская.

"Создатели [выставки] постарались по максимуму прочитать литературу, отобрать фотографии и прочее, то есть полностью вошли в тематику. Я надеюсь, что эту выставку за месяц с небольшим посетят и взрослые, и дети, тоже погрузятся в историю Антарктики. Это особенно важно для молодого поколения, потому что, быть может, кто-то из них после выставки захочет стать исследователем Антарктиды", - сказала Дукальская на открытии выставки.

По словам куратора проекта Романа Залесова, выставка представит посетителям огромное количество уникальных экспонатов, доставленных из Антарктиды, которые ранее нигде не выставлялись, в основном это предметы быта советских полярников. Кроме того, специально для проекта подготовлены большие макеты кораблей-первооткрывателей Антарктиды "Восток" и "Мирный", а также макеты первых советских антарктических станций.

"Интерактивная часть представлена документальными фильмами и познавательными мультимедийными играми. Например, "Проведи корабль через льды", которая отсылает нас к путешествию открывателей Антарктиды Беллинсгаузена и Лазарева. Она показывает, насколько это действительно была сложная операция. Есть другая игра, "Собери экспедицию", в которой ребенок может узнать, что надо брать с собой в Антарктиду", - отметил Залесов, добавив, что для посетителей также предусмотрена "арктическая" фотозона.

Он уточнил, что выставка занимает около 180 кв. м, на которой разместились около 200 различных экспонатов. Выставка будет работать до 10 апреля.

Антарктида была открыта 28 января (16 января по старому стилю) 1820 года русской кругосветной военно-морской экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.