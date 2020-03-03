Эксперты: поправка к Конституции о статусе русского языка закрепит его объединяющую роль

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Поддержанная комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству поправка к Конституции РФ о защите государством культурной самобытности всех народов и этнических общностей РФ подчеркнет значимость русского языка и его объединяющую роль, а также позволит сохранить и развивать языки коренных народов страны. Такое мнение высказали ТАСС эксперты и представители культурных автономий народов России.

Ранее во вторник комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате поддержать предложенную президентом РФ Владимиром Путиным поправку к законопроекту об изменениях в Конституции о государственном статусе русского языка как языка государствообразующего народа. Одновременно с этим комитет поддержал президентскую поправку, согласно которой "культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа", она "поддерживается и охраняется государством". Помимо этого, статья 69 Конституции дополняется нормой о том, что "государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия".

"Считаю, что это очень важный момент. Впервые предлагаются поправки по сохранению и развитию языков народов. Эти поправки дают все основания быть уверенным в том, что теперь языки будут сохранены и будут развиваться. И государство берет особый контроль в этом вопросе", - сказал ТАСС член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, член рабочей группы по изменениям в Конституции РФ, президент Международной черкесской организации Хаути Сохроков.

По его словам, теперь никто в регионах не сможет не следовать тому, чтобы сохранять коренной язык и развивать его, после того, как это будет прописано в Конституции РФ. Кроме того, новые поправки, по мнению Сохрокова, подчеркнут единство и равноправие всех народов России.

"Формулировки отражают интересы всех граждан нашей страны, речь идет и о русском языке, который нас всех объединяет, и о многонациональности российского народа. Это подчеркивает, что наша страна состоит из равноправных народов, в поправках это сформулировано четко и удачно. Уверен, что это найдет поддержку у представителей всех народностей нашей большой страны", - добавил он.

Объединение и многообразие

При этом, по мнению президента Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России Мехрибан Садыговой, предложенная поправка во многом фиксирует право проживающих в России народов на изучение родных языков, которым они в полной мере пользовались всегда.

"У нас у всех - 193 национальности в России - всегда была прекрасная возможность сохранить свой родной язык, изучать его была возможность у каждого народа. При этом при всем, несмотря на наше разнообразие, многообразие, многоцветие, есть у нас родной язык, государственный - русский. Русский язык для нас для всех - родной", - отметила она.

При этом Садыгова подчеркивает, что национальные республики страны смогут на региональном уровне придать особый статус своим языкам. "Мне понравилось в этой поправке то, что в республиках Российской Федерации есть возможность наряду с государственным русским языком еще свой родной язык сделать вторым государственным [в пределах региона]. Это прекрасно, потому что объединяющий наш язык - это русский, и при этом при всем у всех есть прекрасная возможность сохранить свои языки, и это еще и закрепляется в Конституции", - добавила она.

С мнением президента Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России о том, что предложенная поправка к Конституции закрепляет право на изучение и сохранение родного языка, не нарушаемое и ранее, согласен и член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, председатель правления Федеральной национально-культурной автономии "Украинцы России" Богдан Безпалько.

"В принципе у нас и так гарантируется все, при этом сейчас эта норма заносится в Конституцию РФ - это один из принципов существования нашего государства. Я не могу сейчас назвать какой-либо народ, который дискриминируется в области языкового или культурного многообразия. Наоборот, этот принцип у нас живет и работает <…> Помимо всего прочего, существует предложенная актером Александром Калягиным норма, что культура России является достоянием многонационального народа РФ", - сказал собеседник агентства.