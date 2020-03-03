Глава ВОЗ обеспокоен нехваткой защитных средств для медперсонала

ЖЕНЕВА, 3 марта. /ТАСС/. Нехватка медицинских защитных средств осложняет борьбу с новым коронавирусом. Об этом заявил во вторник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

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"Мы обеспокоены тем, что способность стран реагировать (на вспышку коронавируса) поставлена под вопрос острыми и все возрастающими перебоями в глобальных поставках персональных защитных средств, что вызвано растущим спросом", - сказал он, подчеркнув, что из-за нехватки таких средств "врачи, медсестры и другие работники, находящиеся на передней линии, опасно недоэкипированы для лечения пациентов".

Глава ВОЗ обратил внимание, что цена на медицинские маски выросла в шесть раз. ВОЗ направила в 27 стран около полумиллиона медицинских масок. "Мы продолжаем призывать производителей срочно увеличить производство, чтобы удовлетворить спрос и гарантировать поставки", - констатировал Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он напомнил, что ситуация "становится все более сложной". По данным ВОЗ, всего в мире зарегистрировано 90893 случая болезни, вызванной коронавирусом, умерли 3110 человек. За последние сутки вирус был обнаружен в 12 новых странах. На Республику Корея, Италию и Иран приходится 80% всех заболевших вне Китая.

Как подчеркнул глава организации, заболевание, вызываемое новым коронавирусом, не похоже по последствиям на тяжелый острый респираторный синдром (SARS), ближневосточный респираторный синдром (MERS) и грипп. Вместе с тем есть и много схожего, поэтому странам в борьбе с новым вирусом "не приходится начинать с нуля".