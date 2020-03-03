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Распространение коронавируса нового типа

Трамп заявил, что Конгресс может выделить $8,5 млрд на борьбу с коронавирусом

Изначально президент США запросил $2,5 млрд на борьбу с вирусом

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Конгресс может выделить американской администрации $8,5 млрд вместо запрашиваемых $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщил во вторник глава Белого дома Дональд Трамп, выступая в столице страны на конференции Национальной ассоциации округов.

"США имеют самую развитую систему здравоохранения. Местные власти на передовой, играют главную роль в борьбе с угрозами здравоохранению, - сказал Трамп. - Мы тесно работаем с Конгрессом для принятия законопроекта. который предоставит местным властям все, что требуется".

"Я запросил $2,5 млрд. Вероятно, мы получим 8,5 млрд, - отметил президент. - Не думаю, что подобное когда-либо случалось со мной".

"Все вместе очень хорошо работают по предотвращению неконтролируемого распространения заболевания", - утверждал глава Белого дома.

Теги
СШАТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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