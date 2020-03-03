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Бастрыкин взял на контроль проверку данных СМИ о нарушениях прав ветеранов войны и детей

Глава СК поручил тщательно разобраться в истории участника Сталинградской битвы, который два года судится из-за квартиры

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль проверку информации в СМИ о нарушениях прав ветеранов войны и детей. Как сообщила ТАСС представитель СК РФ Светлана Петренко, Бастрыкин взял на контроль проверку истории блокадницы, проживающей в полуразвалившемся доме в Санкт-Петербурге с разобранным полом в комнате и щелями в окнах, которая не попала в категорию нуждающихся в улучшении жилищных условий из-за обеспеченных детей.

Также глава СК поручил тщательно разобраться в истории участника Сталинградской битвы, который два года судится со знакомым из-за квартиры в Калининграде. По словам ветерана, его давний знакомый из Омска пообещал заботиться о нем, но подсунул липовые документы и завладел двухкомнатной квартирой.

Кроме того, на контроль Бастрыкин поставил проверку получения 25 учениками первого класса ожогов роговицы глаз в московском районе Останкино из-за кварцевой лампы, работавшей на максимальной мощности, а также историю о 7-месячной девочке, "подаренной" жительницей Омска едва знакомой женщине из Татарстана, с которой она познакомилась в соцсетях. Та почти три года воспитывала ребенка по доверенности, которую написала мать, затем ребенка увезли обратно в Омскую область, а жительница Татарстана потребовала, чтобы ей вернули девочку, которую она полюбила как родную дочь. По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности неустановленных работников опеки и попечительства, допустивших длительное пребывание ребенка в чужой семье.

"Председатель Следственного комитета поручил руководителям территориальных следственных управлений тщательно разобраться во всех аспектах озвученных журналистами нарушений прав ветеранов Великой Отечественной войны и детей", - сообщила Светлана Петренко. По ее словам, глава СК потребовал подробных докладов обо всех обстоятельствах происшествий и принятых мерах.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссия
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