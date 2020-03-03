В Петрозаводске открылась выставка, где в темноте описывают жизнь животных в полярную ночь

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 марта. /ТАСС/. Выставка фотографий "Полярная ночь. Жизнь и свет в темноте ночи" открылась во вторник в Карельском научном центра (КарНЦ) РАН в Петрозаводске. На ней представлены результаты исследований норвежско-российской научной программы "Mare Incognitum (лат. "Море неизвестное") - экологические процессы во время полярной ночи", направленной на изучение жизни подводных организмов Северного Ледовитого океана зимой, сообщила участница программы, заведующая лабораторией экологической биохимии Института биологии КарНЦ РАН, доктор биологических наук Светлана Мурзина.

"На выставке представлены 30 постеров. В основном это высокопрофессиональная подводная съемка. Снимки структурированы на шесть тематических групп: птицы во время полярной ночи, влияние лунного света и другие. Кроме того, на выставке представлены шесть видеоматериалов. Выставка принадлежит полярному музею университета Тромсе, это арктический университет Норвегии. Мы очень горды, что нам удалось проложить путь этой выставки через город Петрозаводск и приветствовать ее на площадке экологического музея [КарНЦ]", - сказала Мурзина во время торжественного открытия экспозиции.

Выставка создана так, чтобы результаты исследовательской работы международной команды ученых были понятны человеку любого возраста. Авторы экспозиции буквально погружают посетителей в условия жизни подводного мира Арктики: зал с задрапированными плотными черными занавесками оборудован узкой линией подсветки, а чтобы увидеть фотографии, необходимо включить фонарик на телефоне. Так, словно внутри исследовательского аппарата, у зрителя возникает образ моллюска, рыбы, планктона. "На постерах представлены как известные сведения о биологии животных, так и совершенно новые, полученные в рамках программы", - отметила Мурзина.

В международной программе, стартовавшей в 2014 году, приняли участие более 120 исследователей и студентов-биологов, которые при помощи современной роботизированной техники и датчиков исследовали воды трех заливов в районе архипелага Шпицберген. Россию в проекте представляли Санкт-Петербургский госуниверситет и КарНЦ РАН. По словам координатора по сотрудничеству с Россией университета Тромсе Татьяны Савиновой, ученым удалось доказать, что во время полярной ночи морские организмы ведут активную жизнь, а не прекращают ее.

"Только в последние годы появилась возможность работать во время полярной ночи. Выяснилось, что полярные организмы очень хорошо адаптированы и неплохо себя чувствуют во время нее. Исследования показывают изменения климата, которые происходят в Арктике, которые потом будут ощущаться нами всеми. [То, как организмы приспосабливаются к условиям полярной ночи], дает огромный потенциал для будущих исследований. Недаром природой заложен такой защитный механизм, которого у нас нет. Изучив его, мы сможем использовать эти знания для здоровья людей в будущем", - сказала собеседница агентства.

Источник ценных веществ

Биохимики КарНЦ РАН Светлана Мурзина и Светлана Пеккоева в рамках международной программы исследовали биологию уникального представителя рыбного мира Арктики - Липтоклинуса пятнистого. Это рыба не представляет промысловой ценности, но важна для пищевой цепочки, ей питаются птицы, тюлени, атлантическая треска, которым для выживания в арктических условиях необходимы жирные кислоты, также полезные для человека. По словам авторов научной работы, основным источником ценных кислот для человека являются морские животные Арктики, которые накапливают в себе компоненты, позволяющие им выживать при низких температурах и дефиците пищи, а людям помогают бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями и поддерживать общее состояние здоровья.

"Для лаборатории экологической биохимии института биологии КарНЦ РАН это одно из перспективных направлений исследований Арктики. Номер один - это задача исследовать молекулярно-генетичеcкий, биохимический механизмы адаптации, но и в том числе решить вопрос, как это переложить на практику. В данном случае мы работаем с Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанологии в Москве. Две недели назад у нас состоялась встреча, на которой мы продемонстрировали, в каких животных больше или меньше жирных кислот, дали информацию об их качестве, на какие организмы следует обратить больше внимания в плане добычи необходимых биохимических компонентов", - отметила Мурзина.