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Распространение коронавируса нового типа

Число жертв коронавируса в Италии достигло 79

Количество инфицированных составляет 2263 человека

РИМ, 3 марта. /ТАСС/. Число скончавшихся от коронавируса в Италии увеличилось до 79 человек. Об этом объявил во вторник глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

"Общее число инфицированных 2263, на 428 больше, чем вчера, и на 27 человек больше скончавшихся - всего 79", - сказал он.

Как указывается, пока сохраняются два локальных эпицентра вспышки на севере Италии, где сохраняется режим изоляции и карантин. 12 человек госпитализированы в Национальный институт инфекционных заболеваний "Спалланцани" в Риме. Все заразившиеся так или иначе связаны с очагами на севере.

Локальные вспышки заболевания в Ломбардии в районе города Лоди под Миланом, а также в населенном пункте Во (область Венето) были зафиксированы 21 февраля. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте продлил на сроки от недели до двух (в зависимости от района страны) карантинные меры для недопущения распространения коронавируса. Так, в Ломбардии и Венето (включая города Милан и Венеция) в понедельник открылись музеи, однако закрыты до 8 марта оперные театры - "Ла Скала" и "Ла Фениче". По-прежнему ограничения распространяются на общественные мероприятия, в том числе религиозного характера.

Теги
ИталияРаспространение коронавируса нового типа
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