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Распространение коронавируса нового типа
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В Аргентине выявили первый в стране случай коронавируса

Заболевший вернулся в страну после поездки в Италию

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 марта. /ТАСС/. Аргентинские медики подтвердили первый случай заражения коронавирусом в стране. Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения страны Хинес Гонсалес Гарсиа.

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"У нас первый подтвержденный случай коронавируса в стране", - сказал он на пресс-конференции.

По словам министра, заболевший вернулся в Аргентину после поездки в Европу, в том числе Италию. В настоящее время он находится в одной из частных больниц Буэнос-Айреса и изолирован от других пациентов. "Степень тяжести его состояния оценивается как легкая", - отметил Гонсалес Гарсия.

Как сообщил в свою очередь глава ведомства здравоохранения Буэнос-Айреса Фернан Кирос, в настоящее время власти связываются со всеми, с кем заболевший мог находиться в контакте с момента возвращения в страну. "Он живет один, он обратился к врачу вечером в день прибытия в Буэнос-Айрес, так что мы можем спокойно сказать, что вероятность контактов с местными жителями очень низкая", - сказал он.

Как уточнил Гонсалес Гарсия, в момент прохождения контроля в аэропорту у заболевшего еще не было симптомов болезни.

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АргентинаРаспространение коронавируса нового типа
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